¿Ventaja corta para el DIM ante América? Comesaña dice que…

Independiente Medellín jugará en el Pascual Guerrero la vuelta de una llave que va ganando 2-1. “Ventaja es ventaja”, dice Julio Comesaña.

El partido de ida en el Pascual Guerrero lo ganó el Poderoso con goles de Vladimir Hernández y Andrés Cadavid. Pudo ampliar la ventaja con un penalti de Luciano Pons. Falló. Aun así ganó y eso es lo que rescata el DT. Lo dijo en la atención a la prensa previa al viaje a Cali. El equipo se jugará mucho en la visita a los dirigidos por Juan Carlos Osorio.

Julio Comesaña y las respuestas antes del duelo de la Sudamericana

América de Cali. “Uno hace seguimiento de los equipos. Juan Carlos Osorio es un hombre inquieto, conocedor de su trabajo y muchas veces sorprende con estrategias de partidos. Acá hay algo muy claro: América tiene que salir a ganar y nosotros, para defender lo que hemos conseguido, también debemos salir a ganar”.

¿Ventaja corta? “El fútbol tiene esas cosas. A veces uno merece mucho y no hace nada. A veces merece más y recibe poco. Ventaja es ventaja. Ojalá uno siempre tuviera ventaja al menos de un gol porque genera algunas situaciones que hay que saber aprovecharlas”.

DIM de visitante: “Si tengo que salirme del comentario de todos y escuchar lo que me interesa escuchar, que me sirva, pero normalmente el resultado toca la parte emocional de la gente. Y cuando uno emocionalmente no está tranquilo ni equilibrado comete más errores. Si yo miro los resultados, fueron negativos. Eso está claro. Pero si miro el juego, en muchos partidos estuvimos al alcance de otro tipo de resultados y sin embargo cometimos errores que nos costaron los partidos. Así que es historia pasada. Damos vuelta a la página y vamos por lo que sigue. Dentro de nosotros está el interés de estabilizar el rendimiento del equipo y que nos permita eso conseguir resultados de visita”.