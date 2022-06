“Si está para ser finalista pues que lo sea”: Alberto Suárez sobre el Medellín

Alberto Suárez habló de Independiente Medellín en la conferencia de prensa que se llevó a acabo después del juego que el ‘Poderoso’ ganó frente a sus dirigidos.

El entrenador de club ‘Naranja’ no dudó en hablar de lo sucedido en el partido frente al ‘DIM’ y de la derrota que sufrió su equipo ante el líder del grupo B de los cuadrangulares semifinales.

Medellín logró el triunfo en casa y frente a su afición y dio un golpe de autoridad ante un Envigado que aunque lo complicó en algunas ocasiones no pudo ganar y quedó eliminado. El equipo de Julio Comesaña llegó a 8 puntos y aprovechó el tras pies de Tolima y sigue primero y con la primera opción de conseguir su cupo a la gran final de la Liga BetPlay I.

Alberto Suárez no habló mucho sobre su rival pero fue claro en asegurar que, “ya no voy a hablar del Medellín porque cada vez que digo algo me quieren matar, si está para ser finalista pues que lo sea y si es campeón hasta me le ‘canaleo’ la fiesta”.

En la próxima fecha el ‘DIM’ tendrá que enfrentar al Deportes Tolima y allí se podría definir anticipadamente el equipo que llegará a la final del campeonato y que jugará por la primera estrella del 2022.

Tabla de posiciones del grupo B

Independiente Medellín (8 puntos)

Deportes Tolima (7 puntos)

La Equidad (6 puntos)

Envigado (1 punto)