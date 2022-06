Londoño lo asegura: “Un jugador del DIM le ofreció dinero a los de Once Caldas para perder”

Basado en las declaraciones de Alberto Suárez tras el partido entre Independiente Medellín y Envigado, llegó esta acusación del periodista César Augusto Londoño.

Lo hizo durante el programa El Pulso del Fútbol en Caracol Radio. Se refirió a un partido que se jugó hace un año. Fue en abril de 2021 que se disputó el compromiso al que hizo referencia. Terminó 2-0 a favor del local y, dice Londoño, habría tenido este episodio.

Lo que dijo César Augusto Londoño sobre Independiente Medellín

“Y a esto que acabo de escuchar de Alberto Suárez, le tengo que agregar un hecho que sucedió en un partido entre Independiente Medellín y Once Caldas hace creo que torneo y medio. Del Once Caldas, que estaba eliminado, dependía la clasificación del Medellín y Once Caldas ganó ese partido. No clasificó el Medellín. Un jugador del DIM les dijo a los de Once Caldas que les ofrecía plata para perder. Ya son dos casos que se unen con Independiente Medellín. No voy a mencionar el nombre por ahora”.