¿Qué le pasó a Víctor Moreno?

Víctor Moreno fue otro de los lesionados que tuvo el DIM en la visita a Envigado. Solo jugó el PT y enciende una alarma para el equipo en cuadrangulares.

¿Qué le pasó? Con la ausencia de Andrés Cadavid en el duelo en el Polideportivo Sur, la presencia de Víctor Moreno tomó relevancia. Estuvo comandando la defensa pero solo pudo hacerlo durante 45 minutos. Para el segundo tiempo ya no salió a la cancha, más allá del esfuerzo con el que cerró la primera parte. ¿Lo suyo es de gravedad? Todavía quedan mucho en juego.

Lo que dijo Comesaña de la lesión de Víctor Moreno

En rueda de prensa el DT del DIM dijo: “Cuando salimos a la cancha y pasó lo que pasó, lógicamente que uno no es que esté pensando que eso va a ocurrir, pero sabe que el fútbol es muy incierto. Pasan cosas que uno no espera. Hay que aceptarlas. Tratamos de recomponer. A Víctor Moreno lo saqué porque no sentí confianza en que estaba bien y un desgarro ahora es un hasta luego definitivo. Así que son cosas que pasan en la cancha y las entiendo. Las acepto y trato de suplantar a esos jugadores de la mejor manera con el plantel que teníamos en el banco”.

La rueda de prensa de Comesaña en Envigado (Dimayor)