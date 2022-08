¡Pidieron a Germán Cano para la Selección Argentina!

Equipo donde juega, equipo que sale como goleador. German Ezequiel Cano en cada temporada deja claro la clase de delantero que es y por eso hoy en día es el máximo artillero del mundo en lo que va del 2022.

El actual jugador del Fluminense pasa por un momento envidiable por cualquier delantero y luego de la más reciente jornada del Brasileirao, se conoció que es el único en lo que va del 2022 que llegó a 30 goles.

El ariete argentino es el máximo goleador en todo el planeta con esas 30 dianas que ha marcado durante el año; lleva 13 tantos en lo que va de la primera división de Brasil. Hizo siete en el campeonato regional Carioca, cuatro más en la Copa de Brasil donde buscará meterse a semifinales y otros seis entre Copa Libertadores y la Sudamericana.

Ante esto, uno de sus compañeros en el ‘Flu’, Felipe Melo, internacional con Brasil, le envió un mensaje directo a Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, a través de sus redes sociales. Allí pidió que Cano fuera tenido en cuenta en la ‘Albiceleste’.

“El mejor 9 que hay. Qué espera Scaloni para llamar a @GermanCano14???”, escribió el brasilero con una foto de Germán Cano. Incluso arrobó al Diario Olé de Argentina y creó el hashtag #CanoSelección.

Sobre este tema, el delantero del Fluminense siempre ha manifestado que “Felipe Melo siempre me dice que tengo que ir a la Selección” y cuando le han preguntado sobre esta posibilidad, Cano siempre ha dicho que “quiero esta camiseta para mí. Todavía no la vi pero me ilusiona. Soñar es gratis. Trabajo día a día y todo está en la mano de Dios”​.