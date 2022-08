Daniel Torres : “Yo no vine al DIM para retirarme” e ilusión de Selección Colombia

Daniel Torres ya hizo este martes su primer entrenamiento con Independiente Medellín y una vez lo terminó, atendió a los medios de comunicación.

El jugador nacido en Cáqueza, Cundinamarca, habló con el Vbar de Caracol Radio sobre sus verdaderos objetivos con el DIM y la razón por la que decidió regresar al fútbol colombiano a sus 32 años de edad.

“Contento de poder volver, es la oportunidad de volver al fútbol colombiano y a trabajar”, fueron las primeras palabras de Daniel Torres, exjugador del Castellón de la tercera de España.

Sobre la conversación que tuvo con David dijo que “fue una conversación de cómo me encontraba, lo que había podido haxer en este tiempo y creo que mucha veces el jugador o las personas no debemos prometernos cosas cuando llegamos a un equipo, porque te pueden prometer y no rindes, da igual. Más allá de las conversaciones entiendo que necesito llegar, trabajar, y cumplir. Debo demostrar que estoy para jugar”.

Si aporte al DIM: “Creo que primero la idea de volver no es para retiraros, creo que falta. Al final es lo que pueda demostrar en cada entrenamiento y saco las conclusiones que pueda sacar dentro del terreno de juego. Intentamos encajar en el juego de David”.

¿Por qué quiso regresar? “Este tipo de decisiones son difíciles. En mi caso tomo la decisión con Dios y es algo que fue redireccionado con su palabra, creyendo es su voluntad y hay un propósito con la vuelta a Colombia. Prefiero sacar conclusiones desde adentro y no desde afuera”.

Finalizó hablando sobre Selección Colombia y su deseo de regresar. “Yo nunca la he cerrado. Tengo la misma ilusión que tenía cuando empecé a sonar en Santa Fe. El tema está en poderlo demostrar a en cada partido y ojalá sea un nivel para Selección”.