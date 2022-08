“Jugar hasta los 40” y “no sé dónde me voy a retirar”

Habló Germán Cano sobre lo que viene en su carrera y de eso está pendiente el hincha de Independiente Medellín. ¿Volverá alguna vez? Ojo a lo que dijo.

El ídolo y goleador histórico del Poderoso atendió una entrevista en ESPN. Lo hizo en un momento en el que está consolidado como el hombre con más goles en lo que va de 2022 a nivel mundial. Son 30 anotaciones que lo destacan en el planeta. Fluminense es el equipo que lo disfruta. Con ellos tiene vínculo firmado hasta finales de 2023 y en el DIM se recuerda la promesa que hizo de volver al club en algún momento.

Germán Cano, su plan a futuro y lo que dijo del retiro

“Ustedes saben las vueltas del fútbol. Esto cambia muy rápido, a toda hora. Hoy vivo el día a día acá en Brasil. Estoy muy bien, muy familia está muy bien. Entro a la cancha con mucha confianza y tranquilidad. Disfruto de cada partido. Me gustaría poder llegar a jugar hasta los 40. Esa es mi meta de acá a lo que queda de mi carrera. Es una meta que me puse y espero que la pueda lograr. Para eso me tengo que seguir cuidando como lo estoy haciendo. Alimentándome bien, seguir trabajando. Después, no sé dónde me voy a retirar, si es acá (Brasil), en Argentina, en Colombia o en México. No lo sé, pero sí decir que estoy muy tranquilo en Fluminense. Es un club muy grande que me da todo para que pueda estar muy bien y mi familia también. Por el momento vivo el día a día y sé que me va a ir muy bien acá”, dijo.

Germán Cano hizo 129 goles con la camiseta de Independiente Medellín. Es ídolo absoluto y ha hablado de volver para buscar más. Ahora está en Brasil. Habla de jugar hasta los 40 años. Tiene 34. Hay tiempo para su regreso que, en este momento, solo podría darse para 2024 por el vínculo que tiene firmado. Que lo haga o no, ahora mismo no es fácil saberlo.

“Me quedan añitos para seguir disfrutando y trabajando. Esa es la meta, el sueño que tengo para poder cumplirlo”, agregó Germán Cano sobre su plan a futuro. En la afición del DIM se le espera con mucho cariño. Es uno de los grandes jugadores que ha tenido el club a lo largo de su historia.

Germán Cano en ESPN