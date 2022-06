Penalti de Comesaña a Mosquera Marmolejo. ¿Cómo terminó?

Uno de los patrocinadores de Independiente Medellín propició la escena que se dio en un entrenamiento previo al duelo con Deportes Tolima.

Fue un momento de esparcimiento en el que el DT, Julio Comesaña (74 años), demostró que buena parte de sus dotes futbolísticos los mantiene. ¡Buena definición! Lo anotó a Andrés Mosquera Marmolejo a través de un penalti en el que el arquero titular del DIM se vio sorprendido.

La escena del penalti de Comesaña a Mosquera Marmolejo

Julio Comesaña: “¿No te da vergüenza? Si no me atajás un penal a mí, el miércoles no jugás. Y si me lo atajás tampoco (risas)”.

Camarógrafo: “¿A dónde cree que le va a patear el profe, Marmo? ¡Ese la pica!”

Mosquera Marmolejo: “No, el profe no es tan calidoso para picarla”.

Llegó el cobro y fue gol. Así que hubo festejo de Comesaña y risas entre todos los que atendieron al gracioso momento en la práctica del Poderoso. Al final el DT dijo: “El arquero es muy bueno. Hay que tirarle muy pegado al palo y con fuerza”.