Más de Andrés Cadavid para Osorio: “Él ya tiene la costumbre de…”

Después del “¿Y por qué no me pisa a mí?” en redes sociales, Andrés Cadavid habló de Osorio en medios de comunicación.

Lo hizo en Blog Deportivo (Blu Radio) contando lo sucedido en ese curioso momento en el Pascual Guerrero. Él estuvo en la cancha en el momento en el que el DT de América de Cali pisó a Juan David Mosquera. De hecho fue de los primeros en acercarse al lugar en el que eso sucedió. Buscaba calmar la situación. Eso fue lo que contó en la entrevista ya mencionada.

Andrés Cadavid sobre Juan Carlos Osorio

-“La publicación “¿Y por qué no me pisa a mí?” fue ara hacer un fútbol en paz. Siempre he admirado mucho al profe. Alguna vez hablé con él a ver si podía ir a uno de los equipos que estaba dirigiendo. Somos hombres de fútbol. La idea es que se tome consciencia de que estamos en un juego, un espectáculo en el que personas nos ven. La idea es dar ejemplo”.

-“En el momento vi algo raro y vi que nuestro compañero lo empujó. Entonces tocó ir a decir algo porque ya le estaba diciendo cosas pasadas de tono al compañero (Osorio a Mosquera). Tocaba tranquilizar la cuestión. Él ya tiene costumbre de bajarle caña a los jugadores. Entonces toca decirle que tranquilo, que esto es fútbol y no es para tanto. Cuando llegó a decirle cosas al compañero, le dijimos eso”.

-“Él (Juan Carlos Osorio) de pronto quería buscar que el compañero reaccionara y lo expulsaran”.

-“No sé qué le habrá pasado por la cabeza. De pronto quería sacar ventaja para que nos expulsaran un jugador a nosotros. Si Juan David reacciona mal, lo echan. Gracias a Dios él es tranquilo y por ser joven no va a reaccionar de otra manera”.