Julio Comesaña y el porqué le “gusta mucho” enfrentar al Tolima

Viene una especie de final para Independiente Medellín en la Liga BetPlay. Así la vive Julio Comesaña. Tiene claro que “hay mucho para ganar” en esta fase.

Ya empezó a hacerlo con la victoria sobre La Equidad en el inicio de los cuadrangulares. Ahora viene el duelo en condición de visitante contra el único equipo con el que el DIM no puede igualar en puntos debido a la desventaja que tiene en el ítem de desempate. Por eso es clave este encuentro en el estadio Manuel Murillo Toro. ¡Partidazo!

Palabras de Julio Comesaña en Win Sports previas al duelo del DIM en Ibagué

– “Ahora nos toca dos veces con Deportes Tolima. A mí me gusta mucho porque es bueno enfrentar equipos de esta naturaleza, muy bien conformados, con una estabilidad futbolística demostrada a nivel local e internacional. Con un entrenador al que aprecio mucho y ha tenido una gran evolución. Está muy maduro, con carácter. Estos enfrentamientos sirven para motivar a todos; debemos hacer un encuentro muy bien jugado que nos permita aspirar a un buen resultado”.

– “El Tolima probablemente se sienta más cómodo en un partido más abierto en el que lo ataquen. De contraataque es formidable, es eficaz, lo hace muy bien. Y aparte su manera de defender en repliegue también lo hace bien”.

– “En este tipo de competencia, no hay casi nada para perder. Solo la oportunidad de hacer algo mejor. Hay mucho para ganar. No es hora de estar pensando en el mañana porque no hay. Es este el partido. Se pueden definir muchas cosas del cuadrangular porque ellos tienen el punto invisible de ventaja. Si perdemos, la cosa se complica bastante”.