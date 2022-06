Está por cumplirse: ¡El presagio David González en su despedida del DIM!

Fue a finales de 2019 cuando David González le puso punto final a su paso como futbolista del DIM. Ese día escribió un mensaje que ahora toma mucha relevancia.

Fueron varios párrafos cargados de sentimientos. Terminaba una historia gloriosa. ¡Fue un hombre que ganó 4 títulos con la camiseta de Independiente Medellín! En ese entonces decidió volver a Deportivo Cali. Pasó un año más como arquero profesional y luego sí dio el adiós definitivo a esa carrera. Ya estaba claro lo que quería para más adelante. Se había preparado para ser entrenador. Bueno, ¡para ser entrenador del Poderoso! Hoy está cerca de cumplirlo.

“El tiempo se encargará de que nos volvamos a encontrar, tal vez como entrenador”

Cuando se tomó la decisión de su salida de Independiente Medellín, David González acudió a su cuenta en Instagram para publicar este mensaje que hoy toma relevancia. ¡Qué palabras!

“Y se llegó la hora de partido… la hora de buscar nuevos retos y alcanzar nuevas metas. Desde niño, en medio de mi afición a la NBA, empecé a ver cómo los equipos retiraban los números de sus jugadores más queridos y eso se me convirtió en un sueño, en una ambición. Con el pasar de los años me di cuenta que en el fútbol esto no ocurría y con tristeza terminé por aceptarlo.

El día en que el equipo que he seguido desde niño me informó que retirarían mi número no pude contener el llanto. Tristeza y alegría se conjugaron en un momento sublime que me devolvió a mis sueños infantiles.

En 9 años de historia roja no me alcanzaría la lista de personas por agradecer, así que al que se haya sentido parte de este viaje conmigo… gracias! Los quiero. Ahora a otro rumbo a tratar de hacer historia y dejar huella como lo hice acá.

No creo en el adiós y mucho menos por redes sociales, así que solo el tiempo se encargará de que nos volvamos a encontrar, tal vez incluso como entrenador.

Hasta pronto familia DIM”.