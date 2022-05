¿El DIM no estaba preparado para la Sudamericana?

Julio Comesaña lo sugirió tras la Fecha 4 y en la 5 el equipo cayó eliminado con una sola victoria en la fase de grupos.

Luego de la caída ante 9 de octubre, las palabras de Comesaña fueron: “Nosotros estamos jugando de visitante (no jugamos en nuestra casa). Vienen las finales de la Liga, la Copa Colombia y una cantidad de compromisos… Nosotros no nos hemos preparado para todo eso. Hay que aceptarlo así. Me causa dolor porque todos queremos ganar, pero las cosas hay que reconocerlas y punto”, dijo.

El adiós del DIM de la Sudamericana 2022

Luego de esas declaraciones llegó el duelo ante Internacional en Brasil. El DIM todavía tenía posibilidades de clasificación. ¡Dependía de sí mismo! Dejó pasara esa posibilidad con la caída por 2-0 en territorio brasilero. A falta de una jornada quedó sin chances de avanzar. Así que el compromiso ante Guaireña en condición de local solamente lo jugará por cumplir el calendario.

Independiente Medellín, preparado o no, afrontó una Sudamericana en la que eliminó a América y luego solo ganó un partido: a 9 de octubre en condición de local con un gol en tiempo de adición (2-1). Lo otro que hizo para sumar fue empatar con Guaireña en Paraguay (3-3) y luego tuvo 3 caídas consecutivas: 0-1 con Internacional, 3-2 con 9 de octubre y 2-0 con Internacional.