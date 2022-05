Independiente Medellín es uno los pocos equipos que lucha en tres torneos: Liga, Copa y Sudamericana. Llegó mayo, mes decisiva para el ‘poderoso’.

En el presente mes se puede definir gran parte del semestre del DIM; allí afrontará el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay ante Tigres FC y disputará los juegos restantes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

+ Adrián Arregui y el vainazo a Nacional: “Estamos jugando otras competiciones”

+ Comesaña, duro contra los hinchas: “No podemos ir llorando a Ecuador”

En Liga también tendrá compromisos, pero allí ya se clasificó con anterioridad, por lo que su mayor atención estará puesta en el torneo continental, donde ya cedió ventaja.

El crucial calendario del DIM en mayo

3 de mayo (7: 30 p.m.) 9 de Octubre vs. Independiente Medellín – Fecha 4 Copa Sudamericana

7 de mayo (8: 15 p.m.) Jaguares vs. Independiente Medellín – Fecha 19 Liga BetPlay.

11 de mayo (por definir) Tigres FC vs. Independiente Medellín – Vuelta octavos de final Copa BetPlay. (0-1)

15 de mayo (por definir) Independiente Medellín vs. Pasto – Fecha 20 Liga BetPlay.

17 de mayo (5: 15 p.m.) Inter vs. Independiente Medellín – Fecha 5 Copa Sudamericana

24 de mayo (7: 30 p.m.) Independiente Medellín vs. Guaireña – Fecha 6 Copa Sudamericana.



En Liga ocupa la quinta casilla y, a falta de dos jornadas, ya clasificó a los cuadrangulares semifinales. En Copa va ganando la serie de octavos 1-0 ante Tigres y ahora la definirá como visitante.

En donde está más complicado es en Sudamericana, torneo donde ocupa la tercera casilla y ahora deberá ganar y sumar puntos por fuera. Visitará en Ecuador al colero 9 de Octubre.