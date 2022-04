Independiente Medellín clasificó a los cuadrangulares semifinales tras la igualdad ante Atlético Nacional a cero goles. Sin embargo la hinchada quedó con un sin sabor.

Sobres esto habló Julio Comesaña quien dio una conferencia de prensa bastante directa contra la hinchada del DIM, quien según él, no son consientes de los buenos resultados recientes.

“Yo cuando vine a Medellín no sabía de la Sudamericana, a mí no me dijeron nada. El lío grande era la no clasificación a las finales en cuatro torneos. Inaudito. Si el club me pone prioridades y no estoy de acuerdo con eso, no vengo. La prioridad grande para mí es clasificar a Medellín a las finales”, inició.

Y agregó que “la prioridad es clasificar al Medellín a las finales, pero nadie quiere perder. Entendemos la gente, sus sentimientos, pero no nos gusta que lleguemos a un camerino y que una parte de la hinchada nos despida ahí desesperados, cuando llevan cuatro torneos que no entrar, ¿por qué no aplauden al equipo?. En 14 partidos perdimos uno. Se olvidan de eso también”.

Finalizó diciendo que “estaban molestos porque era Nacional, entonces la prioridad sigue siendo la misma. No podemos ir a Ecuador llorando”.