Lo que dijo Miguel Monsalve tras su primer gol en el Atanasio Girardot

Miguel Monsalve es de esos pocos juveniles que cumplen su sueño con el equipo profesional: marcar su primer gol en el Atanasio, con miles de espectadores y que además coreen su nombre.

Con 18 años, el lateral ya suma dos goles en lo que va de la Liga BetPlay 2022 – II y ante La Equidad supo qué es anotar en el Atanasio. Sobre esto último habló en las últimas horas con Futbolred.

“Quedé muy contento por el gol, poderle aportarle al equipo. Lamentablemente, no se nos dio la victoria para redondear la noche. Yo puedo jugar en varias posiciones del campo, el cuerpo técnico lo sabe y pueden identificar en donde puedo aportar mejor, teniendo en cuenta mis condiciones”, inició.

Y agregó que “para mí ha sido muy importante el respaldo de mis compañeros. Hay jugadores con mucho nombre, mucha trayectoria. Este grupo es una familia y se identifica por aportar buena energía, todos me aconsejan y eso me sirve para mi crecimiento. Espero seguir aprendiendo y aportarle al equipo”.

“Desde mi debut, no había sumado tantos minutos. Ha pasado un tiempo para afrontar una nueva realidad, tenía que conseguir lo mío a base de trabajo y mucha paciencia. Ahora soy más maduro, más fortaleza mental, es el momento para aprovechar, dependerá de mí para seguir creciendo. Las exigencias son más altas y para eso debo estar preparado”, siguió.

Finalmente detalló lo que sintió al momento de anotar en el Atanasio. “Fue muy emotivo, desde hace muchos años estoy en el club, era algo que soñaba, que mi familia soñaba y que lo visualizaba. Sabía que la oportunidad me iba a quedar y cuando me quedó debía aprovecharla. Contento por cumplirle el sueño a mi familia, es la base de los triunfos que he conseguido y que me vean haciendo un gol en el Atanasio es algo que no tiene precio”.