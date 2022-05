Julio Comesaña tras finalizar la Sudamericana: “Nunca nos preparamos para ello”

Independiente Medellín terminó su participación en la Copa Sudamericana con el empate 1-1 ante Guaireña de Paraguay. Finalizó con 5 puntos en el tercer lugar.

El gol del DIM lo hizo Díber Cambindo al 27´, mientras que la igualdad llegó al 60′ en un juego que fue dominado por el local y que desperdició varias opciones de gol.

Sobre este compromiso y el balance general de la Sudamericana, Julio Comesaña habló en la rueda de prensa postpartido, donde manifestó su satisfacción por lo mostrado por sus jugadores.

“Nosotros nunca nos preparamos ni tuvimos una estrategia desde el principio de pensar en la Sudamericana. Siempre quisimos hacer lo mejor, pero llega un momento donde no se puede”, inició.

Sobre el juego dijo :“¿Y los goles? Hoy no tuvimos eficacia, pero a mí no me preocupa eso. Los muchachos hicieron un gran partido y estoy muy contento. Para mí esta noche es todo ganancia”.

“Todas las jugadas que tuvimos de gol fueron excelentes, ninguna fue que cayó del cielo. Los jugadores merecían el triunfo, pero bueno, no fuimos capaces de concretar”, concluyó.

El próximo reto del ‘Poderoso’ será en la liga local en el juego correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos ante Deportes Tolima como visitante.