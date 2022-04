Comesaña: la “quinta vez que el DIM queda con 10” y el carácter para enfrentarlo

Las expulsiones han sido una constante en la campaña del DIM y sumar ante Alianza jugando con 10 durante más de media hora fue destacado por Julio Comesaña.

Esta vez al futbolista que perdió el equipo por tarjeta roja fue Yesid Díaz. Él salió a los 55 minutos por detener el balón con la mano en una jugada en la que se había resbalado. Se revisó en pantalla y se determinó que era para expulsión. En ese momento el partido estaba 1-1 y así logró mantenerlo el equipo en condición de visitante.

Julio Comesaña y sus declaraciones tras el 1-1 de Independiente Medellín

-“El empate es importante en las circunstancias en que lo hemos conseguido. Un partido en el que nos costó agarrarle el ritmo al juego. Venimos de un viaje de terror porque casi 18 horas para venir de Asunción a Medellín. No hemos podido entrenar. Solamente hacer trabajo de recuperación en el hotel, en un salón, y esa no es la manera de llegar a un juego tan importante como el de esta noche”.

-“Con un hombre menos el equipo tuvo ese carácter que ya ha mostrado. Es la quinta vez que nos toca jugar con 10 y venir de atrás. Creo que no fuimos inferiores en ese tiempo sin un hombre. Incluso al final tuvimos una oportunidad de ganar el partido. Me voy satisfecho por la circunstancia en que llegamos, por el desgaste y porque hay hombres que han sido expulsados. Vamos saliendo delante de todas maneras”.

-“Hasta el momento hay algunos hombres que han aparecido cuando los hemos necesitado y han respondido. Hay algunos afuera que todavía no han tenido los minutos suficientes. Hoy entró Bueno y lo hizo bien el rato que estuvo. Le tocó a Cuesta otra vez. Vamos a ver ahora a Castrillón. En el partido de Copa sería bueno ver al equipo completo de futbolistas que no han competido porque los necesitamos a todos”.

-“Estoy tranquilo, pero tenemos que trabajar y hacer cosas que no se pueden hacer en este momento. Hay que apelar a la teoría nada más y a la voluntad de los futbolistas”.

-“Cuando quedamos con 10 jugadores, muchas cosas que estaba pensando para el segundo tiempo se cayeron. No puse a Ricaurte porque entendí que ponerlo para hacer una tarea que no es su mayor virtud es sacrificarlo a él y al equipo. La idea estaba, pero con 11, no con 10”.