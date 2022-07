Cadavid: otro gol, otro beso al escudo del DIM y posteo en redes

Andrés Cadavid está protagonizando un año impresionante que lo lleva a reflexiones como esta que llamó: “Del fútbol he aprendido”.

La compartió en su cuenta en Instagram luego de un nuevo gol con la camiseta de Independiente Medellín. Es el equipo que ama y con el que la está rompiendo en 2022. ¡Lleva 8 goles! Alcanzó su mejor registro en un año calendario, cuando el semestre recién está empezando. Vive un momento muy destacado que, cómo no, lo hace estar dentro de los favoritos de la afición del DIM.

El mensaje de Andrés Cadavid en Instagram

Con ellos compartió esta reflexión luego de ese gol del triunfo sobre Patriotas:

“Del fútbol he aprendido: Disciplina, Compromiso, Sacrificio, Ignorar el dolor, Concentración, Velocidad mental, Intuición, Paciencia. Y la más importante, hacer las cosas con amor ❤️. Por eso cuando me preguntas: que porque he cambiado jejejeje, yo te respondo, obvio!!! ahora soy un loko más cuerdo jejejeje”.

Andrés Cadavid está viviendo su duodécimo año como futbolista profesional. Es su cuarto con la camiseta de Independiente Medellín, un equipo al que adora. Lo demuestra cada vez que sale a la cancha y con los festejos en los goles. Contra Patriotas volvió a besar el escudo. Seguramente de eso habla cuando dice “hacer las cosas con amor”.