¿Alguna opción para Juan David Mosquera en el exterior?

Surgió esa versión en redes sociales e inmediatamente surge la expectativa en más de un hincha de Independiente Medellín. ¿Hay algo?

Juan David Mosquera es, sin duda, uno de los futbolistas de mayor proyección en el actual plantel de Independiente Medellín. ¡Apenas tiene 19 años! Se consolidó como titular en la campaña más reciente con Julio Comesaña al mando, más allá de tener opciones desde 2019 con Aldo Bobadilla como DT. Es un jugador distinto que llama la atención por muchísimos factores.

¿Ofertas por Juan David Mosquera?

Teniendo en cuenta lo anterior, es normal que existan sondeos por él. Es un jugador interesante, con paso por Selección Colombia juvenil y un 2022 en el que, además de mostrar la posibilidad de ser un jugador polifuncional, marcó 3 goles. Tuvo presencia en Sudamericana y pasó a ser uno de los preferidos por la afición. Juega de lateral o extremo. Así se destacó con Comesaña.

Así que, sí, hay equipos interesados en contar con él. Pero de ahí a la existencia de una oferta formal o de algo que llame la atención del club, no. Todavía no. Es un hombre que está en los planes de David González para el 2022-2 y al que el club busca potenciar todavía más en su plantel profesional. Que lo busquen ahora no quiere decir que vaya a negociarse por él en este momento, salvo algo extraordinario en el mercado de fichajes. Eso todavía no pasó.

Lo que se ha hablado en horas recientes tiene que ver con un equipo español de Segunda División. Sondeos. Solo eso. Nada que se acerque a lo que el DIM pretendería para él ahora y tampoco en la proyección que se piensa para el vallecaucano que ya completa 60 partidos profesionales con la camiseta del DIM.