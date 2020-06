Utilice su cédula para saber si le darán la Devolución del IVA

Tome nota acerca de cómo se debe hacer la consulta por internet para saber si es beneficiario de la Devolución del IVA.

Corregir una injusticia con los hogares pobres, que durante años pagaron este impuesto, cuando en realidad no era necesario. El Gobierno Nacional lo asumió como una injusticia y en compañía del Departamento Nacional de Planeación iniciaron con la puesta en marcha de la Devolución del IVA.

Debido a la pandemia, la necesidad de ayudarle cuanto antes a los colombianos más pobres aceleró la puesta en marcha de la Devolución del IVA. Los giros se adelantaron y cada dos meses los beneficiarios reciben $75.000.

¿De dónde sale ese pago de los $75.000?

Ese dinero es un promedio que se toma de lo que, en promedio, pagaba un hogar mes a mes por este concepto. De esta forma se hace la devolución durante el tiempo que sea necesario y siempre y cuando existan los recursos del estado para seguir en la ejecución de la Devolución del IVA.

¿Quiénes se benefician con la Devolución del IVA en el 2020?

En principio se trata de los hogares más pobres, que están incluidos en dos programas sociales del Gobierno Nacional, como son: Familias en Acción (700 mil) y Colombia Mayor (300 mil). De allí salió el millón de hogares favorecidos con la compensación del IVA.

El objetivo es llegar al millón de hogares este año y sumar un millón más en el 2021. Sin embargo, antes de que llegue ese momento, el DNP trabaja en la consolidación de datos para que el beneficiario sea alguien que realmente necesite la ayuda. El SISBÉN es clave en ese sentido; así mismo, es factible que entre los futuros beneficiados con la Devolución del IVA existan hogares de estrato 3.

¿Cada cuánto se hace la Devolución del IVA?

Es cada dos meses; es decir, que para junio hay un pago. Luego sigue en agosto, octubre y diciembre. Los giros comenzaron a realizarse desde finales del mes de marzo. Los que lo reciban deben saber que no se necesita de algún intermediario, sino que llega directamente a sus cuentas o donde les indiquen que se hace el retiro del dinero. No hay que pagar, no les van a descontar ese dinero.

Para más claridad, en la página de www.fiduagraria.gov.co se informa de los giros para los beneficiarios que proceden de Colombia Mayor. Mientras tanto, los beneficiarios con la Devolución del IVA que están en Familias en Acción reirán la Devolución del IVA mediante Daviplata. Para Colombia Mayor se habilitó Efecty, en sus diferentes puntos de atención.

¿Los cobros se acumulan?

Es posible, pero solo se permite acumular el pago de la Devolución del IVA de dos periodos de pagos, según el acuerdo al que llego el Gobierno Nacional con los intermediaron en los pagos de esta compensación.

Consultar la Devolución del IVA con la cédula

El procedimiento para que una persona sepa si esta en los pagos de la Devolución del IVA en este 2020 se realiza directamente en la web oficial https://devolucioniva.dnp.gov.co/.

Lo único que debe hacer es ingresar su número de cédula y el sistema automáticamente le dirá si está incluido en la compensación del IVA de este año. Así mismo, el DNP adelanta la gestión de enviar mensajes de texto a los beneficiados con esta compensación.

