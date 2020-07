¿Se puede estar en Bogotá Solidaria e Ingreso Solidario a la vez?

Bogotá Solidaria en Casa y el Ingreso Solidario ayudan a los hogares pobres y vulnerables, pero existen ciertas diferencias puntuales.

Un beneficiario perfectamente puede pensar que se puede pertenecer a ambos programas, de forma que reciban una transferencia económica más robusta, contando las dos ayudas. Sin embargo, esto no es posible y les vamos a explicar las razones:

Qué es y cómo averiguar si es beneficiario del Ingreso Solidario

El Ingreso Solidario es un programa social manejado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). Los beneficiarios provienen de todo el país y entre los requisitos que se consideran al momento de seleccionar un hogar beneficiado con la ayuda aparece el de no pertenecer a ningún otro plan del Gobierno Nacional.

Además, los pagos son de $160.000 pesos mensuales y el programa fue extendido hasta el mes de diciembre. Las personas interesadas en saber si hacen parte del Ingreso Solidario tienen la posibilidad de consultar en la web oficial del programa, que es https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

No hay que inscribirse, ni llenar formularios. El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), hizo la selección de los hogares beneficiarios. Por ahora, no hay alguna otra consideración acerca de ampliar el número de favorecidos en este programa social.

Bogotá Solidaria en Casa: ¿Quiénes son los beneficiarios?

Esta es una iniciativa liderada por la Alcaldía de Bogotá y de manera similar al Ingreso Solidario destina ayuda económica a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad.

Sin embargo, Hay un componente de ayudas en especie, mediante la entrega de mercados a las familias que más lo necesitan y no están bancarizadas.

Se hicieron entregas así:

Cada hogar pobre recibió $233.000, que es un apoyo para 23 días de cuarentena.

$160.000 a los hogares vulnerables, complemento para una canasta mínima de alimentación para un hogar con ingresos bajos, pero no pobre.

Consulta con la cédula para saber si es beneficiario de Bogotá Solidaria en Casa

Tiene un mecanismo de consulta con la cédula. Se accede al siguiente link: https://bogotasolidariaencasa.gov.co/ y allí aparece el formulario para conocer si la persona es beneficiaria de esta ayuda solidaria, que se ampara en recursos provenientes del Gobierno Nacional, más donaciones.

¿Se puede pedir la inscripción al programa?

Las personas que por su situación económica necesitan de una ayuda como la de Bogotá Solidaria en Casa pueden pedir ayuda, mediante la inscripción en la página de Bogotá Cuidadora: https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/.

¿Se puede pertenecer a Bogotá Solidaria e Ingreso Solidario?

No. Los beneficiarios, pese a compartir una situación económica compleja, no son los mismos. Un mismo hogar puede pertenecer al Ingreso Solidario, pero no a Bogotá Solidaria y viceversa.

Por lo general, aquellos hogares que en su momento no fueron considerados para Ingreso Solidario sí reciben ayuda por vía de Bogotá Solidaria. De hecho, según estadísticas del DPS, en la Capital de la República se llegó a 240.000 hogares.

Bogotá Solidaria, en su primera fase, alcanzó 500.000 hogares, cifra que sube de cara a la cuarentena estricta por localidades: Serán 700.000 hogares beneficiados con la ayuda económica o en mercados.