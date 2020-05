¿Se puede cambiar de banco para recibir el Ingreso Solidario?





Hace 1 hora Por Jeison Cifuentes Pérez Por

El pago del Ingreso Solidario en un banco se hace cuando el beneficiario de la ayuda económica tiene cuenta de ahorros.

Es decir, están en ese grupo de beneficiados con el programa social denominados también como bancarizados. No es otra cosa distinta a tener una cuenta de ahorros en un banco de Colombia. Cualquiera. Si la cuenta está activa, entonces será más sencillo el pago del aporte que hace el Ingreso Solidario.

+ Listado activo de bancos que están en el Ingreso Solidario

Cuando el programa del Ingreso Solidario, mediante la labor que se realiza para la verificación de datos, encontró los beneficiarios uno de los criterios para organizarlos fue si estaban en un banco. Ellos por lo general son los primeros beneficiados con los pagos.

Lo anterior significa que en la programación de pagos, el DNP hace giros a los bancos, que a su vez son intermediarios en la entrega del Ingreso Solidario. Cada entidad define sus propios mecanismos para la entrega del dinero. Incluso, existen bancos que abrieron en sus portales links aparte para que las personas con cuenta en esas entidades consulten también si son beneficiarios del subsidio.

¿Cómo consultar el saldo del Ingreso Solidario en Bancolombia?

Precisamente, uno de esos bancos en los cuales se puede reclamar el Ingreso Solidario es Bancolombia. Para facilitar el trámite a sus clientes con cuenta de ahorros, hay un sitio desde el cual se consulta si está en el programa y el saldo. Puede que ya haya recibido este pago, pero por alguna razón el usuario no lo sepa.

Saldo del Ingreso Solidario en Davivienda

Otra de las entidades bancarias con un link especial para verificar el pago del Ingreso Solidario es Davivienda. Funciona de la misma forma que lo hace Bancolombia y es de gran utilidad porque este banco también intermedia en el pago de otros programas sociales del gobierno nacional como Devolución del IVA, Familias en Acción y Jóvenes en Acción.

¿Puede cambiar de banco?

Si el dinero ya lo recibió en un banco, no es posible cambiarlo. Debe estar pendiente porque en esa misma entidad le harán los demás giros del dinero. El Ingreso Solidario entrega un total de $480.000, distribuidos en tres cuotas.

¿Los bancos pueden descontarle dinero del Ingreso Solidario?

No es posible porque el aporte del Ingreso Solidario no tiene nada que ver con que la persona tenga o no otras obligaciones financieras. Es independiente y se prohíbe a los bancos hacer cualquier tipo de débito del pago que se hace por concepto de este programa social.

+ ¿Qué pasa si un banco le cobra comisión por el Ingreso Solidario?

¿Es cierto que los bancos le cobran al Gobierno Nacional?

Sí. Los bancos cobran una serie de tarifas, según el nivel de servicio que presten en la función de intermediar por el pego del Ingreso Solidario.

+ Ingreso Solidario: ¿Cuánto cobran los bancos que intermedian en los pagos?