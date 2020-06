Ojo: Giros masivos del Ingreso Solidario. ¿Qué bancos pagaron?

Los pagos del Ingreso Solidario correspondientes al tercer giro retoman su actividad. Recordemos que domingos y festivos no se hacen giros. Solo en días hábiles.

Los primeros beneficiarios en recibir los $160.000 del último giro son familias que ya cobraron los dos anteriores; es decir, hogares con cuentas de ahorros o los mismos de las cuentas digitales (no bancarizados), que abrieron a tiempo sus productos para que allí les sea consignado el dinero de este programa social. La meta es alcanzar los 3 millones de hogares con el auxilio económico.

+ ¿Hasta cuándo pagan el Ingreso Solidario?

+ La consulta con la cédula no es para inscribirse en el Ingreso Solidario

Para estos pagos del tercer giro funcionan 21 entidades financieras que hacen parte del programa social. Así mismo, los servicios de cuentas digitales, de gran ayuda para los hogares que al momento de ser notificados sobre su presencia en el Ingreso Solidario no tenían cuenta de ahorros para recibir los giros.

En redes sociales ya hay algunos comentarios de hogares con la ayuda. Confirman recibidos de sus giros en pagos reclamados en bancos como Davivienda y Bancolombia. También los de cuentas virtuales.

Quienes aún no tienen mensaje de confirmación en sus entidades financieras, paciencia. Este proceso suele demorarse algunos días, pero desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) hay parte de tranquilidad: El dinero llegará.

+ Lista actualizada de los bancos que entregan Ingreso Solidario

¿Antes salía como beneficiario del Ingreso Solidario y ahora no?

A las personas que les esté pasando esto, tranquilidad. No los sacaron del programa. Una de las razones por las cuales ya no aparece en el listado puede ser técnico, de su computador y el navegador que utiliza. Se aconseja en este caso borrar la caché de chrome o el navegador que use para este tipo de consultas.

Consulte con la cédula en Ingresosolidario.dnp.gov.co

Este tipo de consultase recomiendan da para que los beneficiarios que tengan giros en proceso y las personas que deseen saber si aún pueden hacer parte del programa salgan de dudas. Es el principal canal de comunicación de confirmación sobre el programa. Es gratis y solo se necesita de su cédula.

Pagos a 36.000 hogares en municipios

Este ciclo especial de localización a 360.000 hogares que necesitan del Ingreso Solidario se adelanta directamente en 178 municipios del país, donde han sido elegidas un total de 4 entidades financieras, con protocolos especiales para hacer la pronta entrega de la ayuda económica. En un solo giro, estos hogares tendrán los $480.000 del programa.

+ Ingreso Solidario: Encuentre aquí el banco que le corresponde a su municipio