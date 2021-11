Daviplata tiene una importante cantidad de hogares beneficiarios a quienes les paga el subsidio del Ingreso Solidario.

Por lo tanto, las consultas son frecuentes, abundan en periodos activos de pago. Importante que si no le pagan aún en Daviplata no debe asumirse de una vez como un problema. Puede suceder, pero en la mayoría de los casos la razón no es originada por algún altercado con su cuenta.

En primer lugar, los giros del Ingreso Solidario por concepto de los pagos correspondientes a estos periodos de septiembre y octubre se hacen desde el pasado 29 de octubre. En orden, los primeros en cobra la ayuda son los hogares bancarizados; en otras palabras, los que tienen cuenta de ahorros o depósito digital activo en algún servicio financiero.

Daviplata es apenas una de tantas entidades que hacen giros. No la única. Cada servicio se acoge a un plan, que seguro es con protocolos internos y todos los aspectos, que les garanticen la llegada d ellos recursos a los hogares habilitados para ello.

¿No le llega el giro 18 y 19 en Daviplata?

No es motivo para alarmarse, ni quejarse. Debe saber que los pagos son progresivos y a no a todos les dan el dinero el mismo día en que inició el proceso. Se suelen tomar algunos días, mientras cumplen con el cometido de hacerles llegar los pagos a todos los hogares del programa.

Si el proceso de pago se encuentra vigente, pero aún no llega el dinero, ese hogar beneficiario debe estar pendiente del aplicativo porque en cualquier momento se debe reflejar la llegada del giro. Así mismo, cuando el pago se encuentra disponible también hay notificaciones vía mensaje de texto, dando cuenta de ello.

Daviplata: Link para saber fecha de pago



Existe otra forma de consultar acerca del pago, mediante el acceso a link oficial de Daviplata. Se dirigen a https://daviplata-familias-bot.mybluemix.net/. Allí hacen la consulta online y el sistema les dará respuesta sobre el (o los) giro (s) más recientes en proceso de entrega.