Ingreso Solidario: ¿Qué pasará con el quinto giro si le deben el cuarto pago?

Durante agosto el programa social del Ingreso Solidario cumple el proceso para entregar el cuarto giro. ¿Qué pasa si no lo cobra de cara al quinto pago?

Bancarizados, sin cuenta de ahorros y los hogares identificados como beneficiarios en la toma de municipios (no han cobrado un solo pago hasta el momento). Ya son casi 2,9 millones de hogares beneficiados con el Ingreso Solidario, de acuerdo con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Esos son los hogares que recibirán pagos desde el 31 de agosto y durante toda esa semana, de acuerdo con el DPS. Hay garantía acerca de la llegada del dinero, pese a algunas dificultades, propias de un proceso tan amplio, como es el de llegar con la ayuda económica a millones de hogares en un tiempo corto.

+ Ingreso Solidario DPS: ¿El giro llegará por Bancolombia, Caja Social o Banco Agrario?

+ Así son los pagos por ventanilla en el Ingreso Solidario

+ Bancos que pagan el Ingreso Solidario desde el 31 de agosto

+ ¿Le llegó un mensaje de texto del Ingreso Solidario?

Para final de agosto el programa social entregará el beneficio a los hogares que están pendientes y ese pago se hará por modalidad de giro o cobro por ventanilla. Las entidades financieras asignadas para este proceso especial, con el cual se pone punto final al pago del cuarto giro, son: Bancolombia, Banco Agrario y Caja Social.

Ojo: Pagos en ventanilla, en sucursales o corresponsales (por definir en cada entidad). Esta modalidad solo requiere que el titular del Ingreso Solidario se presente con su número de identificación. Si se trata de hogares que no tienen un solo pago del programa les darán $640.000, equivalentes a cuatro giros.

¿Si no cobra el cuarto giro, qué pasará con el quinto pago?

Al respecto, Prosperidad Social es claro. Lo dijo la directora de esta entidad, Susana Correa: “Seguimos trabajando sin descanso para garantizar que todos los beneficiarios del programa puedan recibir los recursos en el marco de esta emergencia por Covid-19 y resolver todas las problemáticas que han tenido para reclamar sus giros”.

Es por ello que para el quinto giro no habrá inconveniente. El compromiso es pagar todos y cada uno de los giros pendientes. Que los beneficiarios estén al día. No obstante, es de recordar que los giros del Ingreso Solidario son acumulables y si por alguna razón un beneficiario no cobró ya sabe que en el siguiente periodo recibe los pagos por cobrar.