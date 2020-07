Ingreso Solidario: Qué debe hacer si no llegó el giro de julio

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) calcula que existen cerca de 400.000 hogares sin cobrar el Ingreso Solidario.

La entrega el cuarto giro por el Ingreso Solidario, programa social creado para ayudar a las familias pobres y en condición de vulnerabilidad, debe comenzar el 31 de julio, según lo manifestado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de coordinar el programa. Además, se iniciaron acciones de toma de municipios para tratar de ubicar al máximo de hogares que a la fecha siguen sin recibir los beneficios económicos del programa.

La directora del DPS, Susana Correa, también se ha referido en diversas entrevistas a la importancia de las familias para esta labor de ubicación de hogares. Por ejemplo, cuando un beneficiario no ha sido localizado aún, entonces el “plan b” consiste en ubicar a las personas que viven con esta persona en el hogar. El Ingreso Solidario se dirige a las familias, es un beneficio económico que ayuda en algunas de las necesidades básicas más importantes.

Así mismo, la funcionaria también dijo en una charla con RCN, que el programa ha entregado hasta el momento (previo al cuarto giro de julio) 1.5 billones de pesos en inversión y la meta es llegar a 4,5 en lo que resta de este 2020.

Por otra parte, el programa social se extendió en su duración. Inicialmente estaba programado hasta diciembre de este año, cuando se haría el noveno giro; sin embargo, el pasado 20 de julio durante la instalación del nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, el presidente Iván Duque amplió el programa hasta junio del año 2021.

“(…) Con la Devolución del IVA, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, estamos llegando con ingresos básicos a la universalidad de la población vulnerable, la equidad y la justicia social”, afirmó el je de estado.

¿Qué debe hacer si no ha llegado el giro de julio?

Si hace parte de los beneficiarios, pero aún no se comunican con usted, entonces debe estar atento porque en las tomas de municipios precisamente se busca llegar a esos hogares que por distintas razones no han sido localizados. Una de las explicaciones más frecuentes para que se dé esta situación radica en que las bases de datos que tienen la información de ese beneficiario no poseen el número de teléfono de contacto más reciente.

Por otra parte, esas personas que sean localizadas en las acciones emprendidas por Prosperidad Social tendrán todos los giros del programa. De cara al cuarto giro dichos hogares aseguran los 4 pagos realizados hasta el momento.

La campaña de la toma de municipios se hace con el apoyo de las direcciones regionales que tiene el DPS en el país (35 en total). A su vez, intervienen las alcaldías locales, líderes sociales, madres del programa Familias en Acción y con esta coordinación se establecen brigadas de búsqueda con el fin de dar la asesoría necesaria y apoyar todo el proceso de contacto con el programa para las entregas de los beneficios económicos.