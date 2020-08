Ingreso Solidario: Prosperidad Social extendió pago del cuarto giro

Para los hogares beneficiarios del Ingreso Solidario que no tienen aún el cuarto giro, Prosperidad Social hizo un importante anuncio.

No hay de qué preocuparse. Ni tampoco afanarse porque el dinero no ha llegado. Si usted es un beneficiario del Ingreso Solidario y ha recibido sus pagos a tiempo durante los anteriores meses entonces no debe estar alarmado si el pago no ha sido confirmado.

Prosperidad Social decidió que los pagos del programa social Ingreso Solidario sean de la misma forma que se hace con Familias en acción. Es decir, en forma escalonada y progresiva. La dispersión no se hace al tiempo, sino por grupos de beneficiarios.

¿Con qué fin? Por un lado, este tipo de procedimiento ayuda a que los pagos se surtan sin inconvenientes por parte de las entidades financieras. En segundo lugar, se evitan aglomeraciones de personas en puntos de retiro. Colombia está en un momento crítico de la pandemia y es importante preservar la bioseguridad.

Por eso mismo se insiste también en que el dinero que llegue del Ingreso Solidario puede usarse para pagar servicios y demás transacciones en forma electrónica. La mayoría de entidades financieras cuentan con esos mecanismos.

Pagos del cuarto giro en el Ingreso Solidario

La gran novedad con el programa social tiene que ver con el plazo máximo fijado por Prosperidad Social para hacer los pagos del cuarto giro en el Ingreso Solidario. Mediante un comunicado de prensa oficial, publicado en la web oficial de la entidad que maneja el programa, se confirma que el pago del cuarto se extiende durante todo el mes de agosto.

“Estamos extendiendo los tiempos para reclamar los recursos y haciendo pagos escalonados para que puedan cumplir con las medidas de movilidad y bioseguridad de los municipios”, manifestó la directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero.

Los giros que lleguen a los beneficiarios se pueden confirmar, con la respectiva verificación de saldo en las cuentas o también la entidad financiera envía mensaje de texto, cuando el dinero ya se encuentre disponible.

Esta novedad de Prosperidad Social es importante, en especial porque hay varios hogares con la duda de saber si este mes llegará el giro o qué nuevo inconveniente se pudo presentar. Deben estar pendientes de aquí hasta final de mes para tener el nuevo pago.