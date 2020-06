Ingreso Solidario DNP: ¿Solamente le han pagado una vez?

Las posibles razones por las cuales un beneficiario del Ingreso Solidario DNP solo ha recibido un giro del programa social: ¿Qué pudo pasar?

La entrega del Ingreso Solidario está proyectada para 3 millones de hogares en todo el territorio colombiano. Un reto significativo, ya que en cuestión de meses se puso en marcha un ambicioso plan. La elección de los beneficiarios finalmente se organizó en dos grandes grupos.

Por un lado, los hogares que tienen una cuenta de ahorros, en la cual se hace la dispersión de los pagos. Hasta aquí no hay lío. La red bancaria del país soporta la operación sin inconveniente y con la indicación expresa de no ejercer algún tipo de cobro o debitar valores a este pago del Ingreso Solidario, que en esencia y técnicamente se traduce como una “transferencia monetaria no condicionada”.

Sin embargo, hay casos en los cuales los beneficiarios no tienen una cuenta de ahorros; entonces el paso a seguir con ellos es la indicación por parte del DNP para abrir una cuenta digital en cualquiera de los siguiente servicios:

Movii

Ahorro a La Mano

Daviplata

Nequi

En cualquiera de los grupos siempre prima una notificación, en su mayoría vía mensaje de texto, en la cual se le indica al beneficiario que ya está el dinero en su cuenta. Si es por intermedio de una aplicación, luego de crear la cuenta debe aguardar al mensaje, para luego proseguir con el proceso de sacar el dinero. Cada servicio maneja sus propios lineamientos en ese sentido.

Solamente tiene un giro del Ingreso Solidario

Esta es una situación más común de lo que se piensa: Un beneficiario del programa solamente tiene un pago. Los dos giros restantes (mayo y junio) aún no se han depositado en su cuenta.

Cuando eso pasa, la persona no debe preocuparse porque si ya hace parte del programa no lo van a sacar. Sencillamente el pago se le puede demorar algunos días o semanas. Así mismo, cuando el dinero llegue será el pago total pendiente.

Por ejemplo, si solo le consignaron una vez $160.000 a la próxima vez el Ingreso Solidario le girará $320.000, dado que el valor total de lo pagado en el programa social es $480.000.

Cómo averiguo si soy beneficiario del Ingreso Solidario DNP

Las personas que estén interesadas en conocer si aparecen en la lista de beneficiarios del Ingreso Solidario DNP pueden ingresar a la página oficial https://ingresosolidario.dnp.gov.co/. Allí hacen la consulta ingresando a la opción llamada “consulta giros y beneficiarios en proceso”.

Se deben digitar cada uno de los campos que aparecen en el formulario del DNP. Los ciudadanos venezolanos residentes en el país, que además cuentan con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y están en el SISBÉN, también pueden conocer si aparecen en el programa.

Es Importante que el número de teléfono móvil sea el de contacto inmediato, que use con frecuencia porque si no le corresponde crear una cuenta digital, ese número es indispensable.

¿Cómo es la entrega del Ingreso Solidario en el Banco Agrario?

El Banco Agrario intermedia en el pago del Ingreso Solidario a nivel municipal y también presta el servicio de entrega presencial a los hogares que en verdad tienen serias dificultades para desplazarse. En la web oficial de dicha entidad bancaria se encuentra toda la información al respecto. Cuentas con un link de consulta también.