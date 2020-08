¿Por qué un titular del Ingreso Solidario ya no aparece como beneficiario en la consulta con la cédula si ya recibió los anteriores pagos?

Vamos a ilustrar esta situación con un ejemplo: Supongamos que es un beneficiario al que le pagaron correctamente y reclamó sin mayores sobresaltos los giros 1, 2 y 3 del Ingreso Solidario, pero al momento de ir por el cuarto giro no pudo. Salió rechazado por la entidad financiera.

Es bastante inusual porque antes si tuvo sus pagos y ahora no. Ese hogar puede pensar perfectamente que lo han sacado del programa. ¿Eso es cierto y por qué pudo suceder algo semejante?

+ Los bancos que más han pagado el Ingreso Solidario

+ 80.000 pagos de Ingreso Solidario desde el 25 de agosto

+ Prosperidad Social explica pagos que faltan del Ingreso Solidario en agosto

+ ¿Cambió de residencia y es beneficiario del Ingreso Solidario?

El inconveniente es con personas que tengan uno y hasta dos giros. Con los hogares que no han cobrado no pasa porque con ellos ya se hizo la verificación de datos. En su mayoría, este grupo de beneficiarios del Ingreso Solidario son los que provienen de las tomas de municipios y a ellos ya se les validó la información. Muchos recibirán sus pagos en la última semana de agosto, tras ser asignados a las entidades financieras encargadas de hacerles, en un solo pago, $640.000 de la ayuda solidaria.

¿Lo pueden sacar del Ingreso Solidario?

La respuesta para esta situación es un no rotundo. No pueden excluir a un hogar, a menos que haya incurrido en alguna causal para que sea sacado del programa social del Ingreso Solidario. Si es por una de esas razones contempladas en el manual operativo del programa a través de los canales oficiales se le comunica a ese titular del beneficio el motivo por el cual no se le dará la ayuda.

En otras palabras, si alguien sale del Ingreso Solidario recibe su debida explicación. No es algo que se haga de repente. Entonces, la razón por la cual un hogar no aparece en la consulta con la cédula así haya cobrado los anteriores giros no es por un motivo de exclusión, como aparece a primera vista.

¿Por qué puede creer que ya no está como beneficiario?

Recordemos que para conocer si un hogar hace parte de la lista de beneficiarios que tiene el Ingreso Solidario se debe acceder al sitio oficial del programa en https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/. Allí se accede al botón llamado “consulta de giros y beneficiarios en proceso”, donde se despliega un formulario para llenar información en su gran mayoría con los datos de la cédula de ciudadanía.

El sistema arroja el resultado de la búsqueda basado en la reciente revisión de datos desde el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), dado que dicha entidad hizo esta labor una vez recibió la operación del programa por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP). De hecho, esta fase de transición aún sigue y se actualizaron las bases de datos para potenciales beneficiarios del programa, con sus respectivos canales financieros. Si el hogar ya ha aparecido antes como beneficiario, no ha perdido su lugar en el Ingreso Solidario.

Los recursos estarán disponibles tan pronto culmine la labor de validación de datos y se establezca nuevamente el canal financiero para la destinación y posterior pago del auxilio económico a ese hogar beneficiario con la ayuda solidaria.