Ingreso Solidario: Giro 20 y quiénes cobran primero

Ingreso Solidario aún tiene previstos dos pagos en lo que resta de este año. Los giros 20 y 21. Siempre y cuando se conserve la periodicidad mensual esos son los ciclos pendientes por ser entregados.

Noviembre inició con actividad relacionada con los giros pendientes de septiembre y octubre. Este fue un proceso especial, que incluyó pago acumulado de ambos periodos. No es habitual que ocurra; por lo tanto, no se espera que vengan más acciones así con los giros que faltan de este año en el programa social.

Si los giros del Ingreso Solidario regresan a su cauce habitual significa que para noviembre debe pagarse el ciclo 20. Ni se sabe cuándo, pero casi siempre estos procesos de dispersión se ubican sobre finales de mes.

Los pagos del subsidio por lo general se hacen primero a todos aquellos beneficiarios bancarizados, con cuenta de ahorros o depósito digital. La primera fecha de pago oficial es para estos hogares.

Luego sigue el turno de los no bancarizados, aunque en los últimos meses se hace casi de forma paralela. 24 horas después de la fecha en la cual se inicia la dispersión de los bancarizados arrancan los pagos en Supergiros, compañía postal a cargo de los pagos presenciales.

¡No se deje engañar! Prosperidad Social:

1. No envía información sobre #IngresoSolidario vía Whatsapp

2. No invita a la población a páginas que no sean oficiales. Éstas terminan siempre en .gov.co

3. Las consultas deben realizarse a través de la página https://t.co/8RUZGfz9Iw pic.twitter.com/u2QHDUi5bE

— Prosperidad Social (@ProsperidadCol) November 7, 2021