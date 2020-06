Ingreso Solidario en Bancamía: Pagos a bancarizados

Bancamía no solo entregó el Ingreso Solidario en la toma de municipios. También a los beneficiarios con cuenta de ahorros con dicha entidad.

Durante la Etapa 3 del Ingreso Solidario, Bancamía fue una de las entidades bancarias presentes en la dispersión de los pagos. Le fueron asignados un total de 95 municipios en el proceso especial que se hizo para llegar a un total de 360.000 familias.

Son personas que a la fecha no han tenido forma de cobrar los giros, bien sea porque no sabían o no cuentan con recursos para ello como no estar bancarizados y tampoco contar con un teléfono celular.

Bancamía apoyó el pago mediante un proceso con algunas particularidades: La persona abría una cuenta en Platamía, de fácil creación desde un celular con acceso a internet, o programarse para retirar en alguna de las oficinas que tiene Bancamía, teniendo en cuenta el pico y cédula y demás disposiciones de bioseguridad dispuestas en el lugar donde vive.

No era tan complejo. El banco tiene una amplia red de corresponsales bancarios para hacer el cobro y en este enlace también se encuentra la localización de sus oficinas en el territorio colombiano.

De acuerdo con un reporte del periódico especializado en información económica y de negocios La República, tras un sondeo en las principales ciudades del país, uno de los bancos con más corresponsales es precisamente Bancamía.

Bancarizados del Ingreso Solidario en Bancamía

Además de este grupo especial, el banco también entrega el Ingreso Solidario a los beneficiarios con cuenta de ahorros allí. El trámite es mucho más sencillo, ya que el titular de la cuenta solamente debe estar pendiente de revisar su saldo o esperar el mensaje de texto con la confirmación de tener el dinero en la cuenta y ser retirado.

Así mismo, siempre se les recuerda a los clientes estar pendiente de la información a través de la App Banca Móvil de Bancamía.

Información en Bancamía.com.co

