La Alcaldía de Cali, en su esfuerzo por localizar a 16.8000 personas sin cobrar el Ingreso Solidario, habilitó un link de consulta.

Hay premura porque se identifiquen cuanto antes a esos beneficiarios, dado que el plazo máximo para cobrar la ayuda se vence el próximo 26 de junio. La Alcaldía de Cali trabaja con el Sisbén local, Comisiones por la Vida, ediles, presidentes de JAC y líderes comunitarios para llegar a esos hogares pendientes.

No es fácil la localización, ya que son personas que no tienen datos actualizados en las bases de datos como el Sisbén. Además, “muchos no han cobrado el Ingreso Solidario porque no saben entrar a una página de internet o no han actualizado su número telefónico”, según la explicación que hizo Claudia María Peláez, directora Técnica del Sisbén en Santiago de Cali.

Los funcionarios del Sisbén hacen visitas en las comunas de la ciudad, con el fin de buscar a los beneficiarios pendientes y ayudarles en todo el proceso; es decir, creación de la cuenta digital para reclamar el pago.

El llamado de las autoridades de Cali consiste en que esas 16.800 personas beneficiarias con el Ingreso Solidario lo reclamen urgente.

Les recordamos que ese número de personas beneficiarios que se menciona aquí corresponde a los hogares de la “toma de municipio”. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) está haciendo el esfuerzo de encontrar 360.000 nuevos beneficiarios en 178 municipios del país.

Los 16.8000 beneficiarios pendientes en Cali aún no han cobrado un solo gripo del programa; además, y como no tienen actualizado su número de teléfono en la base de datos del SISBÉN se complican sus ubicaciones.

Al Programa Nacional Ingreso Solidario no se accede por la vía de convocatoria, postulaciones o sorteos y es una medida que el Gobierno de Colombia destinó para mitigar el impacto del covid-19 en familias vulnerables.

Según datos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, el total de beneficiarios del Ingreso Solidario en territorio caleño es de 92.000, de los cuales ya han cobrado giros del programa un 83%. El porcentaje sobrante es el que precisamente se está buscando con urgencia por parte de las autoridades locales.

Link de consulta

Además de verificar la información y saber si es beneficiario del programa en la web Ingresosolidario.dnp.gov.co, la Administración Distrital de Cali puso a disposición un link de consulta propio para que las personas digiten su cédula y sepan si aparecen en esa bate de datos. De esta forma se agila el proceso para llegar al máximo de hogares con la ayuda económico.

El link es: http://atencion.calivirtual.net/version13052020/vista/index.php

A esas 16.800 personas les entregan en un solo giro los $480.000 pesos del programa Ingreso Solidario. Es el mismo procedimiento adelantado en cada uno de los 178 municipios que están incluido en este ciclo especial del programa.

Así mismo, las personas interesadas en verificar si aparecen en el programa también cuentan con la opción de hacerlo vía telefónica en los siguientes números: 317 355 2552 / 318 372 1551 / 3163095488 / 3163192099 / 4139087 / 3177124728.

¿Cómo se reclama el Ingreso Solidario en esta fase?

Una vez se localiza al beneficiario debe abrir una cuenta digital en el producto llamado “Ahorro a La Mano”. La activación del producto tarda unas 4 horas.

Después el beneficiario se puede acercar a un corresponsal bancario de Bancolombia, teniendo en cuenta el pico y cédula, para informar que reclamará el Ingreso Solidario por valor de $480.000.