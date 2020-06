Qué debe hacer para acceder al ciclo 3 del Ingreso Solidario

El programa social del Ingreso Solidario inició una tercera etapa, con la cual busca llegar a 360.000 nuevos hogares beneficiados.

A este proceso especial del programa se le conoce como la toma de municipios. La ayuda del Ingreso Solidario llega a hogares que, pese a estar en el listado de beneficiados, no sabían. No cuentan con recursos para acceder a internet o no reportan un teléfono celular en las bases de datos que se manejan.

El Gobierno nacional sigue trabajando para llevar el Ingreso Solidario a los hogares más vulnerables, que no son beneficiarios de ningún otro programa del Estado, y que se han visto afectados económicamente por la pandemia del coronavirus. pic.twitter.com/aRlql6Jjoy — dnp_colombia (@DNP_Colombia) June 27, 2020

Solo se tiene la referencia de que viven en determinado municipio. Allí se focaliza esta acción especial del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Para llegar a esos hogares se trabaja en asocio con las alcaldías de los municipios en la localización de esos beneficiarios para hacerles todo el proceso de inscripción al servicio financiero asignado para reclamar el giro de $480.000 y dejar todo listo para las siguientes entregas de aquí a diciembre, ya que el Gobierno nacional amplió la duración del programa social.

Con la ampliación del programa, cada familia beneficiaria tendrá $960.000 pesos adicionales de aquí a diciembre, distribuidos en 6 pagos de $160.000.

Acceder al Ingreso Solidario en el ciclo 3

Verificar si es beneficiario del Ingreso Solidario en la página web IngresoSolidario.dnp.gov.co

Confirmar la entidad financiera que le entregará el beneficio

Ingresar a la página web de la entidad financiera y seguir los pasos para recibir el Ingreso Solidario

Conocer los días y el lugar donde se puede reclamar el beneficio

En esta etapa se entregan tres giros en un solo pago: $480.000 a los beneficiarios que no han recibido ningún giro

Entidades financieras en la Etapa 3

Se trata del Banco Caja Social, Bancolombia, Bancamía y MOVii. Cada una tiene asignado un determinado número de municipios, de los 178 en total que comprenden esta etapa del programa.

