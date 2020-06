Día sin IVA 19 de junio: ¿Habrá Pico y Cédula en Bogotá?

El próximo 19 de junio es el primero de los tres Días sin IVA que hay en el país. ¿En Bogotá se mantendrá la restricción del Pico y Cédula?

Los Días sin IVA fueron creados y modificados en este 2020 para estimular el comercio en medio de la crisis económica que hay en Colombia. La consecuencia de la pandemia también afecta el bolsillo de las personas y los comercios pagan las consecuencias.

Este mecanismo de los ‘Días sin IVA’ quedó debidamente establecido en el decreto 682 de 2020, que fija las condiciones y define todos los lineamientos relacionados con las jornadas sin IVA en territorio colombiano. La primera está proyectada para el 19 de junio. Luego se hará el 3 de julio y finalmente el 19 de julio.

Serán compras en las cuales no aplicará el 19% a un grupo considerable de productos como: Vestuario, útiles escolares, electrodomésticos, equipos deportivos, accesorios personales, patinetas mecánicas y bicicletas. Así mismo, se incluyeron teléfonos celulares, computadores y equipos de comunicación.



Al ser jornadas importantes para la economía hay varias ciudades (Medellín, Bucaramanga, Tunja) que en esos Días sin IVA quitaron las medidas de Pico y Cédula, mecanismos con los cuales se controla el flujo de personas en las calles. Así evitan que la velocidad del contagio por COVID-19 se dispare.

¿Pico y Cédula en Bogotá el Día sin IVA del 19 de junio?

La pregunta solamente tiene relación con la primera jornada sin IVA del 19 de junio, ya que la medida de Pico y Cédula en la Capital de la República inicialmente va hasta el 1 de julio.

La alcaldesa Claudia López implementó el Pico y Cédula porque quiere evitar que la velocidad de contagio por coronavirus aumente, ya que desde el 16 de junio habrá más bogotanos en las calles debido a la reactivación del comercio y empresas de servicios.

El Pico y Cédula inhabilita para hacer compras u otro tipo de diligencias personales a las personas en días pares e impares, según el último dígito de sus cédulas.

Desde la Alcaldía de Bogotá, ya sea en la web oficial donde está la explicación del Pico y Cédula, aún no hay claridad sobre este tema. En principio se dijo que la medida no se levantaría por el Día sin IVA, pero en forma oficial no existe a la fecha de la publicación de esta nota una confirmación al respecto.

Como ese día (viernes) es día impar, únicamente pueden estar en la jornada sin IVA las personas cuyas cédulas terminen en números pares.