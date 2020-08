¿Cambió de residencia y es beneficiario del Ingreso Solidario?

Trastearse o cambiar de residencia es una de las consecuencias que se derivan para explicar por qué hay hogares que no han podido cobrar el Ingreso Solidario.

En otras palabras, beneficiarios que recibieron sus pagos normalmente, pero luego, coincidiendo con el cambio de residencia, ya no les pagan. Una situación bastante incómoda, especialmente para las familias que tanto necesitan de la ayuda solidaria.

Resulta que cuando una persona, titular del Ingreso Solidario, cambio de residencia, esto afecta al programa en el sentido que se trata de un cambio de información con relación a la que el programa tenia de ese hogar, cuando se confirmó que era beneficiario.

No recibe los pagos porque hay una inconsistencia en la información. Hasta que esa persona no actualice su información sobre el cambio de residencia, entonces no es posible que siga cobrando la ayuda solidaria.

¿Cómo actualizar información en el Ingreso Solidario si se trasteó?

Para entrar en contexto, desde que el programa social pasó a manos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) se hizo revisión de las bases de datos que hay sobre los beneficiarios del Ingreso Solidario. Por eso existen tantos pagos rechazados, bien sea porque hubo cambios de residencia o hasta de números de teléfono. Incluso, cerraron las cuentas donde recibían los giros (ha pasado).

Estos cambios de información exigen un proceso para actualizar datos y una vez el beneficiario lo haga debe verificarse la información. Por eso suelen pasar varios días desde que la persona actualizó la información. Validar que los datos estén correctos, eliminando cualquier riesgo de duda.

Para actualizar la información se puede hacer por correo electrónico, escribiendo a [email protected]. También pueden llamar a la línea gratuita nacional 01-8000-951100.

Cuando redacten el mensaje deben explicar bien la situación, dirección anterior y la nueva, además de dejar consignados sus datos personales: Nombres y apellidos completos, número de cédula y fecha de expedición. Cierren con el número telefónico celular de contacto.

También se hace la llamada al siguiente número fijo desde Bogotá, que es el de Prosperidad Social: 595-4410 y marcan la opción 5.