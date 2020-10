¿Borrar la caché en la consulta del Ingreso Solidario?

Borrar la caché ha sido de ayuda para personas que, siendo parte del programa, no salían en la consulta del Ingreso Solidario (Ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co).

Tan sencillo como “borrar la caché de sus navegadores”. Cualquiera, el que usen en sus computadores y con el cual consultaron la primera vez en la web del Ingreso Solidario. Ese motivo puede ser el causante de que ya no salga. O al revés: La primera consulta le arrojó un no como respuesta, pero tal vez ahora sí esté en el programa y no lo sepa.

¡El consejo viene desde Planeación Nacional!

La recomendación no surge en medio de la nada. La hizo alguien con conocimiento de causa en el programa. Mejor dicho: Una autoridad. Se trata de Daniel Gómez Gaviria, subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Además, ha estado bastante activo en su cuenta personal de Twitter atendiendo las dudas de los colombianos sobre los pagos pendientes del Ingreso Solidario. Fue él quien aconsejó lo de “borrar la caché”.

Es una forma en que puede solucionarse ese inconveniente de antes salir y ya no en la consulta del link para saber si le darán o no el Ingreso Solidario. En cuanto a las demás alternativas, las personas pueden recurrir a lo siguiente:

Si ya recibieron un pago antes comunicarse con la entidad financiera en la cual le hicieron ese giro. Para está la línea gratuita DNP: 01 8000 12 87 70 o buzón del ciudadano en [email protected].

Puede ocurrir que esos giros pendientes se los hagan durante lo que resta del mes de junio, ya que ese fue el anuncio más reciente del DNP cuando comenzó el tercer pago. Hay beneficiarios con cuenta en Daviplata que ya reportan la llegada del dinero.

Cuando haga la consulta en la página oficial del programa no olvide llenar el campo de teléfono celular de contacto con un número actual. Esto es de ayuda para el DNP para actualizar mejor sus bases de datos.

¿Cómo borrar la caché del navegador?

Los mejores instructivos en video, que se encuentran al respecto. La mayoría trabaja sobre Google Chrome, pero si tienen otros navegadores, entonces visiten las páginas oficiales de los mismos para indagar cómo se hace este procedimiento.