Así se consulta el Ingreso Solidario en la nueva página oficial

Desde el mes de julio el programa social del Ingreso Solidario tiene nueva página web, el medio de consulta oficial para los beneficiarios.

No hay otro medio. Si usted es de los que ingresaba a consultar en IngresoSolidario.DNP.GOV.co (los dejamos en mayúsculas porque esas denominaciones son claves para lo que les explicaremos) no pasa nada. Es un sitio oficial, pero notarán que allí ya no es posible hacer la consulta para saber si son beneficiarios de la ayuda solidaria por $160.000 mensuales.

Esta página permanece online, dado que aún se siguen los ajustes relacionados con el proceso de empalme. Recordemos que en el decreto 812 del 4 de junio de 2020 el Gobierno Nacional pasa el manejo del programa Ingreso Solidario del Departamento Nacional de Planeación (DNP) a Prosperidad Social (DPS).

Por eso la web de la terminación DNP.GOV.CO ya no debe ser la fuente principal de consulta. El sitio cambió y Prosperidad Social lo ha denominado como su nueva página oficial. En efecto lo es, más allá de que la estructura sea similar.

¿Cómo se consulta en la nueva página del Ingreso Solidario?

La ruta (url) del sitio es: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/

Si se les dificulta encontrar el sitio así, pueden buscar en Google así: “Ingreso Solidario Prosperidad Social” y el primer link que les aparezca en los resultados de la búsqueda es el indicado.

Es oficial y para ello se fijan en la terminación Gov.Co. Además, se identifica porque guarda la misma estructura del sitio que antes tenía el DNP. La diferencia principal se evidencia en el color azul de fondo.

La consulta con la cédula se hace desde el link ubicado en la esquina superior izquierda y que dice: “Consulta giros y beneficiarios en proceso”. Hacen clic y los lleva a un formulario de consulta donde se deben llenar los siguientes campos: Tipo de documento (cédula de ciudadanía o el permiso especial de permanencia), número de documento, primer nombre, primer apellido, fecha de expedición del documento y teléfono móvil.

Consulta y de inmediato obtienen la respuesta. Si aparecen como beneficiarios del Ingreso Solidario entonces se les informará cuál es la entidad financiera responsable de hacer los giros del programa. Lo anterior en caso de no contar con una cuenta de ahorros porque si la tienen el giro llegará a ese lugar.

¿Cuándo se paga el cuarto giro?

De acuerdo con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Ingreso Solidario tendrá su cuarto pago confirmado a partir del día 31 de julio. Los beneficiarios deben estar pendientes porque los giros se harán en forma escalonada y además vendrán otra serie de medidas pensando en ser más efectivos con la entrega del auxilio económico.