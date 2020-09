¿A quiénes les darán el sexto giro del Ingreso Solidario por adelantado?

El mes de septiembre es determinante para el programa social del Ingreso Solidario. Hay quinto y sexto pago por adelantado.

Así fue anunciado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), que entre otras cosas ha sido bastante claro con los beneficiarios que tienen giros pendientes y se encuentran angustiados, puesto que no se resuelve el atraso en pagos.

Les van a cumplir y todo debe hacerse según los lineamientos dispuestos para el mes de septiembre, cuando este programa social del Ingreso Solidario llegará a 2,9 millones de hogares beneficiados con la ayuda económica de los $160.000 pesos mensuales.

Los pagos pendientes se harán, ese dinero no se atrasará más y los beneficiarios deben estar tranquilos en ese sentido porque es prioridad del Gobierno Nacional entregar la ayuda económica prometida desde la creación misma del programa. Cada hogar del Ingreso Solidario tiene derecho a giros mensuales hasta el mes de junio de 2021, cuando se ha fijado de momento (se tiene la intención de prorrogar el programa) la finalización del programa social.

Pagos desde el 31 de agosto en el Ingreso Solidario

Desde esa fecha y en lo que va del mes de septiembre, los giros se hacen a hogares no bancarizados, con pagos pendientes de anteriores meses, como también los que no cobran un solo pago del programa porque no sabían que estaban en el listado. Estas familias, en su mayoría, fueron las ubicadas por el DPS durante las tomas de municipios.

Para ellos la metodología dispuesta es bajo la modalidad de giro; es decir, pago por ventanilla. Prosperidad Social les asignó entidades financieras (Bancolombia, Caja Social y Banco Agrario), vía mensaje de texto reciben la confirmación acerca del canal de pago que le corresponda y acuden al lugar señalado con su cédula de ciudadanía para recibir el pago acordado.

Este pago tiene como límite, en principio, hasta el 21 de septiembre.

Quinto y sexto giro por adelantado

Esta es toda una novedad en el programa porque hasta el momento no se daban giros por adelantados. A partir del 21 de septiembre los beneficiarios bancarizados, que no tuvieron problema con el cobro de los anteriores giros (están al día) reciben los pagos del quinto y sexto Ingreso Solidario.

De esta forma, el DPS aspira concluir el mes de septiembre con la totalidad de hogares beneficiados: Los tres millones que componen este programa social creado durante la pandemia del COVID-19.

Beneficiarios con giros pendientes

En septiembre todos deben quedar al día, salvo algunos casos en los cuales los beneficiarios no consiguen cobrar el dinero porque experimentan rechazos por parte de las entidades financieras. Es supremamente importante aquí que bajo ningún motivo cambien de teléfono celular porque ese es el principal canal de comunicación que tiene el DPS para informarles acerca de las novedades del programa.