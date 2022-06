¿Y River? Las otras opciones internacionales para Diego Valoyes

Seguramente Diego Valoyes protagonizará un importante movimiento en el mercado de fichajes. Se ha hablado de River para él pero hay más posibilidades.

Lo que se habla ahora lo relaciona con equipos que no hacen parte del fútbol argentino. El atacante cartagenero de 25 años que en Colombia jugó con La Equidad, sigue recibiendo opciones. Así lo confirmó Andrés Fassi, el presidente del Club Atlético Talleres que actualmente cuenta con él. Se sigue negociando, ya que la intención es mantener el 50% de sus derechos.

De qué otras ofertas por Diego Valoyes se habla

La opción de River Plate se mantiene. La venta de Julián Álvarez ha abierto la posibilidad de la llegada de otro delantero para el equipo que dirige Marcelo Gallardo. Y dentro del fútbol argentino, el que más interesa es el colombiano. Por ahora no hay algo avanzado para él en esa posibilidad ya que se trata de una negociación millonaria que estaría encaminada hacia el exterior.

En ese sentido, lo que se conoció este 15 de junio relaciona a Diego Valoyes con un equipo brasilero del que no fue revelado el nombre. Hay propuesta formal de ellos. ¡Quieren comprar el 80% de sus derechos! Eso es lo que precisamente tiene en pausa la negociación. Talleres no quiere que el colombiano salga de esa forma. Pretende mantener el 50% pensando en una futura venta. Tienen claro el potencial del futbolista y no quieren dejarlo pasar por una negociación en este momento.

Aparte de eso, también hay una propuesta similar para él en la MLS. Se trata de otra posibilidad que pone a la de River muy atrás. Seguramente el futuro deportivo de Diego Valoyes esté en Brasil o Estados Unidos. Sería un negocio millonario.