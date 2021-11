Xavi citó a jugador colombiano para entrenar con el primer equipo del Barça

Menos de una semana ya lleva Xavi Hernández al frente del FC Barcelona y ya empezó a tomar decisiones importantes de cara a la presente temporada.

Esta se trata en que el ahora entrenador español citó a siete jugadores de la categoría juvenil para que entrenen con la plantilla principal y ser llevados de cerca ¡Hay un colombiano!

Jugadores como Diego Almeida, Arnau Solá, Txus Ala, Aleix Garrido, Marca Casadó, Estanis y el cafetero, Juan David Fuentes, entrenarán al lado de las máximas figuras del equipo culé.

Él es Juan David Fuentes

Fuentes, de 18 años, lleva varios años en las categorías juveniles del Barcelona. Tiene padre español y madre colombiana, razón por la que vistió la camiseta de la Selección Colombia Sub – 17 aunque todavía no descarta la posibilidad de jugar con España, la cual ya representó en categoría sub – 16.

Juan David Fuentes ha sido noticia en los últimos días por sus golazos en la UEFA Youth League. El pasado 7 de noviembre, en dicho campeonato, hizo un par de anotaciones en el 5-0 del Juvenil A ante UE Sant Andreu.