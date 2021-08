Sebastián Villa y una más: le dejó una carta a Boca Juniors antes de viajar a Colombia

Sebastián Villa tomó la decisión de no entrenar más con Boca Juniors y como si no fuera suficiente, se subió a un avión rumbo a Colombia. Todo lo anterior sin autorización del cuerpo técnico o directivos del equipo. Todo, como parte de una protesta del jugador para forzar la negociación con el Club Brujas, de Bélgica y poder dar el salto al fútbol europeo.

El tema ha causado todo tipo de malestar en la interna del cuadro Xeneize y la prensa argentina no ha sido ajena a ello, por lo que han seguido cada detalle del caso. Este lunes, por ejemplo, el periodista Diego Monroig, de ESPN, informó una novedad sobre el asunto: el futbolista colombiano le dejó una carta al elenco porteño antes de viajar a su país.

En ella, los términos fueron más tranquilos. Incluso, según el comunicador, el bellanita pidió permiso para ir su ciudad. “Villa se fue a Colombia y le dejó una carta a Boca explicando las razones por las que se iba: problemas de salud con su mamá y que quiere estar cerca de ella, y que por esos mismos problemas es por los que se ausentó a los entrenamientos”, dijo.

Adicionalmente, el cafetero que se autoconcedió una licencia, solicitó que fuera hasta el próximo viernes 13 de agosto y que regresará a las prácticas. “Boca todavía no le contestó, no es que haya pedido permiso, él se fue. Me dicen que Boca está preparando la respuesta, intimándolo a que se presente a entrenar, y, esto no está definido, que podría comunicarle que serían descontados esos días o sería multado porque se ausentó al club”, agregó.

Y es que Villa tiene que volver sí o sí pues posee un pendiente con la justicia gaucha, por lo que le concedieron permiso legal hasta el 18 de agosto. Mientras que por su parte, sus representantes continúan buscando una solución para que el conjunto belga mejore la oferta y el atacante pueda firmar.