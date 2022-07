¿Se acerca el retiro? Orlando Berrío se volvió a quedar sin equipo

Orlando Berrío vuelve a quedarse sin club y ya suma varias temporadas sin ser protagonista e incluso sin sumar minutos. América Mineiro confirmó su desvinculación.

Desde que salió del Flamengo en 2020, el extremo colombiano ha tenido varias dificultades para jugar y pasó al Khorfakkan de Emiratos donde no sumó ni un solo minuto, luego fue fichado por el América Mineiro y allí solo sumó 27 minutos.

El colombiano, cabe recordar, sufrió una lesión fúngica en la región de la tibia izquierda, considerada una “lesión rarísima en el mundo del deporte”, de la cual fue operado y hoy está recuperado.

No obstante, el conjunto brasilero confirmó su desvinculación del club a través de un comunicado oficial.

“América informa que el vínculo del atacante Orlando Berrío con el club llegó a su fin. El jugador pasó por un periodo de ingreso y procedimiento quirúrgico en el mes del noviembre, recibiendo todo el soporte del club”.

O América informa que o atacante Orlando Berrío chegou ao fim de seu vínculo com o Clube. O atleta passou por um período de internação e procedimentos cirúrgicos no mês de novembro, recebendo todo o suporte do Clube.

