Otro ídolo de Boca Juniors criticó a Edwin Cardona: “No tiene compromiso”

Edwin Cardona se encuentra lesionado a la espera de recuperarse para volver a competir con Boca Juniors, y por qué no, lograr que le renueven su contrato que se vence a final del año. Sin embargo, la prensa argentina ha estado hablando sobre el tema y se especula que será difícil su continuidad, debido a la intermitencia que ha mostrado.

Sin embargo, sus números no son del todo malos, pues en cuatro temporadas que ajusta vistiendo los colores Azul y Oro, ajusta 85 partidos jugados, 21 goles y 18 asistencias, logrando una Superliga y una Copa de la Liga Argentina.

Pero para muchos esto no es suficiente y el problema en el que se vio envuelto después de la Copa América 2021, cuando prefirió irse a Colombia que volver a Argentina para darle una mano al plantel en el compromiso de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, determinó el sesgo.

+ Edwin Cardona se acerca a otro grande del fútbol argentino

Son varios los personajes del balompié gaucho los que le han tirado al volante colombiano y recientemente, se unió Alberto José Márcico, ídolo e hincha del cuadro Xeneize, entre 1992 y 1995. “Demasiado tiempo se le está dando a Edwin Cardona. El ‘turco’ Mohamed me dijo: ‘Beto, conmigo no jugaba. No tiene compromiso’, y si me preguntas, para mí hoy no lo tiene con Boca y eso es muy importante”, indicó el exfutbolista en una entrevista para Somos Boca, de Radio Continental.