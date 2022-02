Otra tremenda ovación para Luis Díaz en Anfield

Luis Díaz jugó 84 minutos ante Leeds y hasta ese momento Liverpool estaba ganando 4-0.Salió en medio de una sonora ovación y recibió otro abrazo de Klopp.

La conexión entre el hombre de la Selección Colombia y los hinchas de Liverpool fue inmediata. Cayó muy bien. Su juego ha encantado. Inmediatamente se lo reconocen. Desde sus primeros dos partidos en Anfield Road empezaron los aplausos y cada vez más gente se va uniendo a ellos. Los convenció rápidamente destacándose con su velocidad, pases, gambetas, goles, en fin.

No necesitó marcar ni asistir para tener un partido brillante. Mientras estuvo en la cancha, el local hizo 4 goles. Los anotaron Mohamed Salah (2), Joel Matip y Sadio Mané. Tarea cumplida. El entrenador Jürgen Klopp decidió que ya había sido suficiente para el colombiano. Fue el tercer cambio. Salió luego de Thiago Alcántara y Curtis Jones.

Luis Díaz le dejó su lugar al belga Divock Orogi en medio de una ovación espectacular. Empezó desde que se mostró el número 23 avisando su salida. Él se tomó algunos segundos para retirarse. Lo hizo con paciencia y respondiendo a los aplausos con otros para la afición. ¡Tremendo! La afición local se hizo sentir con su cariño hacia él.

Another huge ovation, this time for Luis Diaz as he’s replaced by Divock Origi. Another bright performance from the Colombian tonight.

What a player Liverpool have got on their hands. pic.twitter.com/qJEx9AWlKp

— Keifer MacDonald (@KeiferMacd) February 23, 2022