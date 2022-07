¡Millonaria transferencia para que Luis Sinisterra llegue a la Premier League!

Está todo muy adelantado para que Luis Sinisterra llegue a la Premier League. Entre él y Leeds United hay acuerdo total, según versión de Fabrizio Romano y el diario Telegraaf.

Por ellos dos se dio a conocer la noticia de lo que se estuvo negociando en silencio con muchos avances. En este punto ya aseguran lo siguiente: “Leeds United está cerrando el trato de Luis Sinisterra como nuevo extremo, confirmado. Hay acuerdo completo en términos personales y ahora las conversaciones avanzan para completar el trato con Feyenoord”.

Se habla de una opción de entre 25 y 30 millones de euros. Se llegaría a la segunda de las cifras con bonificaciones. En este caso, el colombiano nacido en Santander de Quilichao pasaría a ser la transferencia récord en la historia del club de Países Bajos. Nunca antes un club ha pagado tanto dinero por uno de sus jugadores. En este caso lo harían por el atacante de 23 años que recién terminó su cuarta temporada en el club.

Luis Sinisterra llegó al fútbol europeo a mediados de 2018 procedente de Once Caldas. En ese tiempo suma presencias en los certámenes locales de Países Bajos y competencias internacionales. En total son más de 100 partidos disputados en el equipo y 35 goles anotados.

La gran mayoría los hizo en la temporada anterior. ¡La rompió! Fueron 23 tantos en 49 compromisos. Esa cifra hizo que varios equipos se interesaran en tenerlo. El que ha tomado la delantera parece ser Leeds United. Por él pagarán una cifra récord. Sería el reemplazo del brasilero Rapinha, quien también protagonizaría una transferencia récord.

Leeds are closing on Luís Sinisterra deal as new winger, confirmed – full agreement on personal terms and now talks progressing to complete the deal with Feyenoord. 🚨⚪️ #LUFC

Feyenoord to receive record fee, as @telegraaf reported. Tyler Adams and De Ketelaere also in the list. pic.twitter.com/FrAwgMnzan

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022