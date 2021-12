Por la fecha 16 de la Bundesliga se enfrentaron Borussia Monchengladbach vs. Eintranch Frankfurt, equipo donde milita el colombiano Rafael Santos Borré, quien fue gran protagonista.

Borré siempre juega bien con su equipo. Sin embargo, el gol no ha parecido constantemente, o por lo menos no como lo hacía en River Plate. No obstante, este miércoles volvió a anotar y asistió para la victoria de su equipo 2-3.

El ariete colombiano puso el empate parcial al minuto 45 + 2, en las postrimerías de la primera mitad, que sirvió para el 1-1 parcial. Luego, al 55′, puso un preciso pase de tres dedos para que Daichi Kamada pusiera el 2-3 definitivo.

Gol de Santos Borré

Asistencia de Santos Borré

Con este resultado el Eintranch Frankfurt escaló hasta el séptimo lugar de la Bundesliga tras llegar a 24 puntos, 16 menos del líder, Bayern Munich.