El itinerario que llevará a Luis Díaz hasta Liverpool

Luis Díaz fue fichado por el Liverpool mientras concentraba con la Selección Colombia. El jugador podría debutar esta misma semana en la FA Cup ante Cardiff.

Terminó la doble fecha de Eliminatorias y lo único bueno que dejó para Colombia fue el fichaje de Luis Díaz por el Liverpool. Los ingleses apostaron una gran cifra por el guajiro, 45 millones de euros, y esta misma semana lo tendrán en la ciudad para incorporarse a las actividades del club.

Perú empató con Ecuador: ¿cómo quedan las cuentas de Colombia?

Luis Díaz presentó exámenes médicos y firmó su contrato con el Liverpool horas después de llegar a Argentina para el juego ante la Albiceleste. Su nuevo club lo quiere tener de inmediato, por lo que su itinerario es intenso, buscando, tal vez, su debut ante el Cardiff el próximo domingo en Anfield.

🔴 Luis Díaz will travel to Bogotá tonight and then go to Europe; is expected in Liverpool on Thursday. On Friday he’ll process the work permit and get to know #Liverpool’s headquarters pic.twitter.com/mfgodcie8z

— Pipe Sierra (@PSierraR) February 1, 2022