¡El golazo de Luis Díaz tuvo 34 pases previos!

La jugada no solo se alaba en la definición, momento cumbre donde se enfocan las cámaras. Luis Díaz hizo el colofón perfecto de una acción con 34 pases antes del gol.

La jugada del atacante colombiano Luis Díaz fue mágica, ni más faltaba. No se le resta mérito. Mejor que eso: Si se pone en contexto la definición del colombiano, hubo algo más allá de la sutileza en la definición o el último pase, una habilitación profunda de Jordan Henderson.



De acuerdo con el proveedor de datos sobre fútbol Opta, lo hecho por el equipo en esa jugada es algo poco usual en el Liverpool. Admirable desde todo punto de vista. “En el gol de Luis Díaz hubo una secuencia de 34 pases”, dicen.

Esa es la mayor cantidad de pases ininterrumpidos antes de un gol en lo que va de la presente temporada. También, “la mayor cantidad para cualquier gol del Liverpool desde que Opta tiene estos datos disponibles en la competencia (desde 2006-07)”.

De los datos que engalanan más lo hecho por Díaz, quien convirtió su primer gol con la camiseta del Liverpool.

34 – Luis Díaz’s goal for Liverpool today was scored following a sequence of 34 uninterrupted passes, the most for any Premier League goal this season and the most by any Liverpool goal since Opta have this data available in the competition (from 2006-07). Crafted. pic.twitter.com/JVfUnvkph9

