DT francés y compañeros argentinos: ¡Lo nuevo para Ospina en Al Nassr!

Un par de semanas antes de fichar a David Ospina, Al Nassr FC tenía como DT a Miguel Ángel Russo, campeón en Colombia con Millonarios.

Dejó de contar con él el 29 de junio. Ese día el club árabe anunció en sus redes el adiós al exentrenador de Boca y campeón con Millonarios en 2017. Cinco horas después presentó al francés Rudi García como su reemplazante. Él, entrenador que estuvo a cargo de la Roma, Lyon, Olympique de Marsella y Lille, entre otros, será quien dirija ahora David Ospina en Arabia Saudí.

El equipo al que llega el arquero de la Selección luego de sus pasos por OGC Nice en Francia, Arsenal en Inglaterra y SSC Napoli en Italia, cuenta en su plantel con 5 futbolistas extranjeros: dos argentinos, un brasilero, un camerunés y un uzbeko. Los sudamericanos son:

– Ramiro Funes Mori. Zaguero argentino de 31 años con pasos por River Plate, Everton y Villarreal.

– Pity Martínez. Mediocampista argentino de 29 años que jugó en Huracán, River Plate y Atlanta United. Está por iniciar su tercera temporada en el club.

– Anderson Talisca. Mediocampista brasilero de 28 años que jugó en EC Bahía en su país, además de Benfica en Portugal, Besiktas en Turquía y Guanzhou FC en China.

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 11, 2022