Chicho Serna y su opinión sobre el panorama de los colombianos en Boca Juniors

Mauricio ‘Chicho’ Serna es uno de esos exfutbolistas que tiene toda autoridad moral para opinar sobre todo lo que rodee a Boca Juniors, por su paso por el club como jugador y ahora, por su trabajo como asistente de campo de la reserva del equipo. Es por eso que se refirió a lo que viene sucediendo con Edwin Cardona y Sebastián Villa y en ambos casos, fue crítico con sus compatriotas.

“Con respecto a lo de Edwin, me duele la manera, no me gustó, como hincha de Boca no lo acepté y no lo voy a aceptar, porque me parece que era un momento importantísimo para el club y él es un jugador determinante”, dijo el antioqueño, acerca del viaje que hizo el mediocampista a Colombia después de la Copa América, en lugar de irse para Argentina para darle una mano al plantel en el duelo de Copa Libertadores contra Atlético Mineiro, que posteriormente perdieron.

Lo mismo pasó cuando tocó los asuntos del extremo. “Lo de Sebastián tampoco era la manera. Ninguna de las dos decisiones que tomaron (los jugadores colombianos) me gustaron”, aseveró.

+ Fernando Niembro y su comentario contra James Rodríguez: “Es un jugador casi retirado”

Caso contrario sucedió cuando habló del argentino Cristian Pavón, quien regresó al conjunto Xeneize. “Nos da mucha felicidad el presente de Pavón. El último partido que hizo fue espectacular. Nosotros queremos que estos buenos jugadores se queden por mucho tiempo en el club, eso es un anhelo explícitamente mío como hincha”, indicó.